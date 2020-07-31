Более 800 человек отравились шаурмой, умер ребенок

Люди отравились акционной шаурмой. Фото: needpix

После посещения ресторана в Иордании отравились 820 человек, один ребенок умер. Все они покупали в этом заведении акционную шаурму.

Заведение расположено за пределами столицы Иордании - Аммана, пишет BBC.

Все 820 человек доставлены в больницы с пищевым отравлением. Врачам не удалось спасти 5-летнего мальчика, у которого была сердечная недостаточность.

Выяснилось, что ресторане, где они останавливались перекусить, предлагали недорогую шаурму и закуски из мяса на гриле.

Позже представители органов здравоохранения обнаружили, что мясо не сохранялось так, как положено. После лабораторных исследований установили, что мясо было заражено - в мясе и птице обнаружили бактерии. Как сказали специалисты, причиной этого стала высокая температура, которая наблюдается в Иордании последние недели.

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Как вспоминают некоторые из потерпевших, шаурму в ресторане продавали вдвое дешевле, чем обычно.

В правоохранительных органах сообщили, что расследование по этому инциденту продолжается и "любой преступник будет привлечен к ответственности, независимо от того, кто он".

Полиция уже задержала 3 человек, включая владельца ресторана.

Недавно в Киеве 2-летнюю девочку госпитализировали с отравлением алкоголем.