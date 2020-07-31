Более 800 человек отравились шаурмой, умер ребенок

После посещения ресторана в Иордании отравились 820 человек, один ребенок умер. Все они покупали в этом заведении акционную шаурму.
Заведение расположено за пределами столицы Иордании - Аммана, пишет BBC.
Все 820 человек доставлены в больницы с пищевым отравлением. Врачам не удалось спасти 5-летнего мальчика, у которого была сердечная недостаточность.
Выяснилось, что ресторане, где они останавливались перекусить, предлагали недорогую шаурму и закуски из мяса на гриле.
Позже представители органов здравоохранения обнаружили, что мясо не сохранялось так, как положено. После лабораторных исследований установили, что мясо было заражено - в мясе и птице обнаружили бактерии. Как сказали специалисты, причиной этого стала высокая температура, которая наблюдается в Иордании последние недели.
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Как вспоминают некоторые из потерпевших, шаурму в ресторане продавали вдвое дешевле, чем обычно.
В правоохранительных органах сообщили, что расследование по этому инциденту продолжается и "любой преступник будет привлечен к ответственности, независимо от того, кто он".
Полиция уже задержала 3 человек, включая владельца ресторана.
Недавно в Киеве 2-летнюю девочку госпитализировали с отравлением алкоголем.
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