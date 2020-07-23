"Я очень люблю ходить на похороны", - женщина травила родственников и детей

Делла Соренсон обьяснила, что жертвы действовали ей на нервы. Фото: onlyinyourstate

Делла Соренсон убила первую из семи жертв в американской Небраске 23 июля 1918-го. Отравила Виолу Купер, маленькую дочь своей невестки.

Через два года была отравлена свекровь Деллы Вильгельмина Вельдам. В сентябре в течение двух недель Делла отравила собственную дочь Минни и мужа Джо. Через четыре месяца снова вышла замуж. Поселилась в Даннеброге. В августе 1922-го проведать ее пришла бывшая невестка с еще одним ребенком - четырехмесячным Клиффордом. Как и Виолу, Делла отравила мальчика кусочком конфеты. В октябре мать снова приходит со старшим ребенком. Но яд не подействовал. Позже женщина сказала, что ни о чем не догадывалась. Думала, дети умирают от наследственной болезни.

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В 1923 году Делла отравила свою дочь Делию, когда должны были праздновать ее первый день рождения. Через неделю ее пришла проведать подруга со своим малышом. Делла отравила и его.

Делла подсыпала яд мужу. Тот сильно заболел, но выжил. Полиция заподозрила, что между всеми смертями есть связь. Ее арестовали в 1925-м, когда попыталась накормить соседских детей отравленным печеньем.

"Я очень люблю ходить на похороны. Поэтому мне нравится, когда кто-то умирает", - объяснила свои мотивы.

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