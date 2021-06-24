Более 300 морских львов захватили побережье

На побережье Чили поселились более трехсот морских львов. Фото: Скриншот с видео

В Чили более 300 морских львов поселились на местном побережье.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животные стаями нежатся на пляже. Они гуляют между припаркованными автомобилями на стоянке и раздражают местных собак.

"У зоологов есть две версии такого необычного бума морских львов на побережье Чили. Во-первых, они спасаются от косаток, которые на них охотятся. Во-вторых, это штормовой ветер", - говорится в сюжете.

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Жители Чили заинтересовались морскими львами. Люди приезжают к побережью, чтобы фотографировать животных.

13 июня туристы спасли детеныша азовки в Николаевской области. Дельфиненок заплыл в Днепровско-Бугский лиман и пыталось попасть в Черное море, однако натолкнулся на Кинбурнскую косу.