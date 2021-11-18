Более 300 мигрантов добровольно покинут Беларусь

Сегодня часть нелегальных мигрантов планируют вернуть из Беларуси в Ирак.
Об этом сообщил журналистам представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передает "Інтерфакс-Україна".
"Количество тех, кто добровольно решил вернуться из Беларуси, достигло 325", - сказал он.
Возвращение координируют с властями Беларуси.
Самолет из Минска совершит промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле. После этого улетит в Багдад.
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Среди тех, кто вернется на родину, есть женщины, дети, супружеские пары. Дипломат сказал, что решившие вернуться сейчас находятся в Минске.
Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщило во вторник вечером, что пограничники начали перемещать часть мигрантов в приемный центр подальше от границы.
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