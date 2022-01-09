Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации

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На акции протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков в субботу во французских городах вышли 105,2 тыс. человек.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на телеканал CNews.

Самые большие демонстрации прошли в Париже. Там на улицы вышли около 18,2 тысяч участников.

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В стране прошли 179 акций. Они обошлись без серьезных инцидентов. Всего задержали 10 человек в Париже и 24 человека в других городах. В одной из акций пострадали 10 полицейских и жандармов.

Акции прошли после принятия правительственного законопроекта о новых пропусках. В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении законопроект, предусматривающий замену санитарного пропуска на вакцинный. Его будут выдавать только тем, кто сделал прививку.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что намерен усложнить жизнь невакцинированной во Франции. "С 15 января такие люди не смогут ходить в ресторан, кофе, в театр, кино", - сказал Макрон.