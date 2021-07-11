Боевики убили десятки жителей из пяти сел

Они грабили и поджигали дома и продовольственные магазины. Фото: Reuters

На северо-западе Нигерии, в штате Замфара, боевики совершили набеги на пять деревень, в ходе которых убили по меньшей мере 43 человек. Об этом в субботу, 10 июля, сообщило агентство AFP.

Очевидцы рассказали изданию, что вооруженные неизвестные совершили атаку на населенные пункты 8 июля. Они приехали более чем на 100 мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу по людям. После они грабили и поджигали дома и продовольственные магазины.

В результате были убиты 43 человека, 18 получили ранения, а около 30 считаются пропавшими без вести.

Как информируется, боевики - предварительно, террористы из группировки Исламское государство в Западной Африке (ISWAP) - напали на деревни после того, как местные жители убили 7 июля двух их сообщников, поскольку те угрожали им оружием.

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В нигерийском штате Кебби, в населенном пункте Бирнин-Яуг, боевики похитили не менее 80 учеников и учителей школы.