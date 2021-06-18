Похитили 80 учеников и убили двоих людей: бандиты напали на школу

Боевики похитили не менее 80 учеников и 5 учителей. Фото: unn

В нигерийском штате Кебби, в населенном пункте Бирнин-Яуг, боевики похитили не менее 80 учеников и учителей школы.

Об этом сообщило издание Reuters.

Во время нападения убили полицейского и ученика, которому оказывали медицинскую помощь.

"Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы учеников", - рассказал учитель Усман Алию.

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Большинство похищенных детей - девочки. Вероятно, подростков похитили с целью выкупа.

По словам правоохранителей, ведется подсчет пропавших детей, ведь боевики могли похитить значительно больше подростков. Проводятся обыски в близлежащих лесах и территориях.

Местный житель, который пошел в школу вскоре после прекращения стрельбы, сказал, что видел как родители в суете искали своих детей.

"Когда я добрался до школы, то увидел как ученики и учителя плакали", - прокомментировал он.

Боевики похитили учеников исламской школы в городе Тегина в Нигерии - речь идет как минимум о 150 человеках. Точное количество учеников школы, которых захватили неизвестна. В частности, учитель сообщил, что пропали без вести 150 студентов, в то время как, по другим сообщениям, число составляет около 200.