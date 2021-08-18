Боевики "Талибана" расстреляли участников митинга: есть жертвы

В городе Джелалабад афганской провинции Нангархар на акции протестов против исламистского движения "Талибан" вышли сотни людей. Талибы открыли огонь по митингующим.
Об этом сообщило издание Pajhwok Afgan News.
Демонстранты также вышли в поддержку национального флага Афганистана.
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Есть убитые и раненые. Среди пострадавших много журналистов. На представителей медиа нападали талибы, когда те пытались делать репортажи о протестах.
Из-за беспорядков началась паника. В сети распространяют видео протестов. На некоторых кадрах слышны выстрелы.
Лидеры исламистского движения "Талибан", которые 15 августа захватили власть в Афганистане, пригласили в страну террористов из "Аль-Каиды". Талибы предложили террористам свои территории, чтобы создать в Афганистане "колыбель джихада".
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