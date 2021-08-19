Боевики "Талибана" объявили о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

 
Ексклюзивы
1/5
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 198
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1161
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 792
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2124
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 5994
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 684
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2088
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 2052
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 963
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Фото
Все фото
9
5
5
6
7
&quot;За что 20 лет воевали?&quot;. В мире протестуют против захвата Афганистана талибами: фото
"За что 20 лет воевали?". В мире протестуют против захвата Афганистана талибами: фото
12 человек погибли в аэропорту Кабула
12 человек погибли в аэропорту Кабула
10 тыс. человек эвакуировали из-за масштабного лесного пожара
10 тыс. человек эвакуировали из-за масштабного лесного пожара
Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения на Гаити. Больницы переполнены
Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения на Гаити. Больницы переполнены
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Радикальный шариат: талибы заставляют предпринимателей зарисовывать витрины с изображениями женщин
Радикальный шариат: талибы заставляют предпринимателей зарисовывать витрины с изображениями женщин
Голодные обезьяны захватывают магазины, требуя еды
Голодные обезьяны захватывают магазины, требуя еды
Пекин запустил на орбиту новую группу спутников: впечатляющее видео
Пекин запустил на орбиту новую группу спутников: впечатляющее видео
С полки супермаркета вылез гигантский питон
С полки супермаркета вылез гигантский питон
Боевики "Талибана" расстреляли участников митинга: есть жертвы
Боевики "Талибана" расстреляли участников митинга: есть жертвы
Интервью
1/5
"По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией" - экономист
"По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией" - экономист
Просмотров: 180
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1116
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1242
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 9
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
четверг, 19 августа 2021 16:05

Боевики "Талибана" объявили о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

  Комментировать
Боевики &quot;Талибана&quot; объявили о создании &quot;Исламского Эмирата Афганистан&quot;
"Талибан" создает "Исламский Эмират Афганистан". Фото: Reuters

19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи, боевики "Талибана" объявили создание "Исламского Эмирата Афганистан".

Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 человек погибли в аэропорту Кабула

"Декларация "Исламского Эмирата Афганистан" по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства", - говорилось в публикации боевика.

"Исламский Эмират" хочет сформировать дружеские дипломатические и торговые отношения со всеми странами мира.

"Мы не говорили, что не хотим иметь дело ни с одной страной. Мы отвергаем любые слухи, что не соответствуют действительности", - прокомментировал Муджахид.

Талибы бродят по улицам афганской столицы в неприметной одежде и стреляют в тех, кто хочет попасть в аэропорт или пытается бежать из недавно захваченного города. Учитель английского языка, который застрял в Кабуле, рассказал о мрачной и безысходной атмосфере, в которой оказались люди.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики "Талибана" объявили о создании "Исламского Эмирата Афганистан"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Сбили российский вертолет

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 12420
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 9765
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 6777
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 6714
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6615
Мир
В аэропорту Кабула снова прогремели выстрелы и взрывы
В аэропорту Кабула снова прогремели выстрелы и взрывы Просмотров: 63
Греция строит стену с Турцией: что случилось
Греция строит стену с Турцией: что случилось Просмотров: 234
В России судят экс-главаря ДНР
В России судят экс-главаря ДНР Просмотров: 477
Мать убила ребёнка-инвалида столом в больничной палате
Мать убила ребёнка-инвалида столом в больничной палате Просмотров: 414
Фармацевт продавал Covid-сертификаты: ему грозят 120 лет тюрьмы
Фармацевт продавал Covid-сертификаты: ему грозят 120 лет тюрьмы Просмотров: 180
Больше всего комментируют
16
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
7
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
5
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Голосов: 92
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть