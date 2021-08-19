Боевики "Талибана" объявили о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

"Талибан" создает "Исламский Эмират Афганистан". Фото: Reuters

19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи, боевики "Талибана" объявили создание "Исламского Эмирата Афганистан".

Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид в Twitter.

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"Декларация "Исламского Эмирата Афганистан" по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства", - говорилось в публикации боевика.

"Исламский Эмират" хочет сформировать дружеские дипломатические и торговые отношения со всеми странами мира.

"Мы не говорили, что не хотим иметь дело ни с одной страной. Мы отвергаем любые слухи, что не соответствуют действительности", - прокомментировал Муджахид.

Талибы бродят по улицам афганской столицы в неприметной одежде и стреляют в тех, кто хочет попасть в аэропорт или пытается бежать из недавно захваченного города. Учитель английского языка, который застрял в Кабуле, рассказал о мрачной и безысходной атмосфере, в которой оказались люди.