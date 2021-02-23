Боевики похитили директора зоопарка

Нападавшие похитили руководителя зоопарка. Фото: Reuters

В Нигерии боевики напали на зоопарк и похитили директора школы, который является младшим братом министра здравоохранения страны.

Злоумышленники также застрелили 3 правоохранителей. Об этом сообщает NaijaNews.

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"Целью нападавших был руководитель зоологического сада Энди Еханире. Во время атаки были смертельно ранены работники полиции", - говорится в сообщении.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее и не предъявила никаких требований.

В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, терроризировали фермеров. Разбойные нападения, угрозы убийством, похищение - методы, которые использовали злоумышленники для захвата имущества местных аграриев.