Боевики похитили директора зоопарка

В Нигерии боевики напали на зоопарк и похитили директора школы, который является младшим братом министра здравоохранения страны.
Злоумышленники также застрелили 3 правоохранителей. Об этом сообщает NaijaNews.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"
"Целью нападавших был руководитель зоологического сада Энди Еханире. Во время атаки были смертельно ранены работники полиции", - говорится в сообщении.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее и не предъявила никаких требований.
В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, терроризировали фермеров. Разбойные нападения, угрозы убийством, похищение - методы, которые использовали злоумышленники для захвата имущества местных аграриев.
Комментарии