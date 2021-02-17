Боевики напали на школу-интернат и взяли в плен сотню детей

Нигерийских учеников похитили со школы боевики. Фото: iz.ru

В центральном штате Нигер в Нигерии в городе Кагара школу-интернат атаковала группа вооруженных боевиков. Они похитили учеников, 4 сотрудников школы и членов их семей.

Подробностями поделилось BBC.

Пока точное количество пленных неизвестно. Причиной нападения называют похищения ради выкупа. Боевики практикуют такой "бизнес" в некоторых регионах Нигерии.

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Всего в школе было около 600 учеников. Представитель местного правительства Абубакар Умар заявил, что большинство детей сбежали из школы во время рейда боевиков.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари к розыску детей привлек Вооруженные силы и полицию. Также поступил приказ закрыть все школы-интернаты в регионе.

Нигерийская газета Vanguard сообщила, что боевики захватили более 100 учеников, один ребенок погиб. По информации издания пленных "увезли в лес".

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