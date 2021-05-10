Боевика ДНР Лусварги арестовали за хранение наркотиков

Полицейские нашли в доме наемника марихуану, кокаин и боеприпасы. Фото: Globo

В Бразилии арестовали 36-летнего бывшего боевика ДНР Рафаэля Маркуса Лусварги за хранение наркотиков и боеприпасов.

Его и 25-летнего мужчину полицейские задержали во время патрулирования в муниципалитете Президенти-Пруденти, сообщает Globo.

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Один из мужчин дал ложные показания о себе, однако впоследствии полиция обнаружила, что это Рафаэль Лусварги. Другой мужчина во время допроса заявил, что хотел купить у него марихуану.

Экс-боевик ДНР признался, что у него дома хранятся наркотики и патроны. Во время обыска в его доме нашли 25 кг марихуаны, пакет с кокаином и 350 патронов.

Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет в поисках работы, а боеприписы и наркотики он хранил дома якобы по просьбе неизвестных, которые платили ему 3000 бразильских реалов в месяц (примерно 15,5 тыс. Грн).

В Италии полиция разыскала 50-летнего бывшего полицейского, который воевал на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Теперь против мужчины открыли новое уголовное производство. Его обвиняют в террористической деятельности. В доме мужа уже прошли обыски.