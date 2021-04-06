Блогерша с большой грудью оказалась 37-летним мужчиной

Японец выдавал себя за женщину, чтобы заработать денег. Фото: men.24tv

Японская YouTube-блогерша с ником Chiharu, на которую подписано почти 20 тыс. пользователей, оказалась 37-летним мужчиной.

Канал начал развиваться в декабре 2020 года, пишет Oddity Central.

Блогер записывал видео с физическими упражнениями, которые снимал на уровне своих больших грудей. В кадре мужчина всегда был в защитной маске и не разговаривал. Подписчики были уверены, что смотрят на женщину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бодибилдер женился на секс-кукле с телом курицы

Японец устал врать и решил раскрыть правду. Он признался, что из-за пандемии коронавируса его доходы на основной работе значительно уменьшились, его собаке диагностировали рак и нужны были деньги на лечение и жизнь.

По словам блогера, красивым девушкам легче привлечь аудиторию, поэтому он надел парик, приобрел большой силиконовый протез женской груди и начал снимать.

После выхода ролика с признанием японец потерял 2 тыс. подписчиков.

Японская блогерша-байкер, которая получила известность благодаря фото с мотоциклом Yamaha, оказалась 50-летним мужчиной по имени Цзунгу. Он обманывал фанатов с помощью фильтров в приложении FaceApp.