Блогера сделала вид мертвой, чтобы увидеть реакцию. Через год умерла

Умм Зияд на видео со своим мужем / Youtube Уммы Зияд

Известная египетская YouТube-блогер умерла ровно через год после съемок сцены ее сфабрикованной смерти. Видео "смерти" транслировали на ее канале.

Умма Зияд вела канал "Дневник Уммы Зияд". 9 апреля 2020 года опубликовала видео, на котором изображает мертвую на глазах у мужа и детей, чтобы увидеть их реакцию. В тот же день через год умерла на самом деле - 9 апреля 2021-го. Об этом пишет Gulf News.

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Брат Уммы Зияд, YouТube-блогер Хамди сказал, что сестра умерла из-за нехватки кислорода в больнице. За несколько дней до смерти она записала видео, где рассказывала, что ей не хватает воздуха, хотя она не больна COVID-19. Удушье вызвала другая болезнь.

Между тем, YouTube-блоггер из Лос-Анджелеса Майкл Ривз научил робопса Спота от компании Boston Dynamics мочиться пивом в стакан по команде.