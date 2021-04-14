Блогера сделала вид мертвой, чтобы увидеть реакцию. Через год умерла

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Просмотров: 261
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1044
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 495
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 99
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 729
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 477
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1512
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4320
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Фото
Все фото
3
3
6
7
3
Огненная ДТП. В Египте 20 человек сгорели заживо в автобусе
Огненная ДТП. В Египте 20 человек сгорели заживо в автобусе
У модели Playboy украли крупнейшего в мире кролика
У модели Playboy украли крупнейшего в мире кролика
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
Видео
Все видео
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1044
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 729
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2979
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 792
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 657
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 14:31

Блогера сделала вид мертвой, чтобы увидеть реакцию. Через год умерла

  Комментировать
Блогера сделала вид мертвой, чтобы увидеть реакцию. Через год умерла
Умм Зияд на видео со своим мужем / Youtube Уммы Зияд

Известная египетская YouТube-блогер умерла ровно через год после съемок сцены ее сфабрикованной смерти. Видео "смерти" транслировали на ее канале.

Умма Зияд вела канал "Дневник Уммы Зияд". 9 апреля 2020 года опубликовала видео, на котором изображает мертвую на глазах у мужа и детей, чтобы увидеть их реакцию. В тот же день через год умерла на самом деле - 9 апреля 2021-го. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отношения, которые начались в приложениях знакомств, крепкие - ученые

Брат Уммы Зияд, YouТube-блогер Хамди сказал, что сестра умерла из-за нехватки кислорода в больнице. За несколько дней до смерти она записала видео, где рассказывала, что ей не хватает воздуха, хотя она не больна COVID-19. Удушье вызвала другая болезнь.

Между тем, YouTube-блоггер из Лос-Анджелеса Майкл Ривз научил робопса Спота от компании Boston Dynamics мочиться пивом в стакан по команде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блогера сделала вид мертвой, чтобы увидеть реакцию. Через год умерла». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

От взрыва корабль весом 4 тыс. тонн выбросило на берег

Черная воскресенье: люди думали, что наступил конец света

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 13095
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 9648
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 7038
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 6534
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5787
Мир
Трамп требует назвать одну из вакцин от коронавируса в его честь
Трамп требует назвать одну из вакцин от коронавируса в его честь Просмотров: 54
Открылся первый в мире "вакцидрайв", где прививки от Covid-19 делают в необычных условиях
Открылся первый в мире "вакцидрайв", где прививки от Covid-19 делают в необычных условиях Просмотров: 45
Откопали бронзовую скульптуру, которая пролила свет на древнюю цивилизацию
Откопали бронзовую скульптуру, которая пролила свет на древнюю цивилизацию Просмотров: 117
Украина улучшила позицию в индексе привлекательности паспортов
Украина улучшила позицию в индексе привлекательности паспортов Просмотров: 90
Названы самые популярные имена мальчиков и девочек в мире
Названы самые популярные имена мальчиков и девочек в мире Просмотров: 369
Больше всего комментируют
9
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
5
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
4
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 12
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть