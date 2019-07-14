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воскресенье, 14 июля 2019 05:55

Блэкаут в Нью-Йорке: без света остались 40 тысяч жителей

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Блэкаут в Нью-Йорке: без света остались 40 тысяч жителей
В Нью-Йорке пропал свет. Фото: Радио Свобода

Масштабные сбои в подаче электроэнергии зафиксировали в нью-йоркском районе Манхеттен. Не менее 42000 жителей Нью-Йорка остались без электричества.

Причиной сбоя могла стать пожар на трансформаторной подстанции в районе пятьдесят четвёртой улицы. Точные причины устанавливаются, сообщает 24 канал.

На сайте энергетической компании Con Edison, которая обслуживает крупнейший американский мегаполис, отмечается, что отключение электричества коснулись в основном центральной и верхней части Манхэттена.

Поезда по некоторым линиям нью-йоркской подземки ходят с перебоями. Вышли из строя светофоры на нескольких перекрестках, многие дома функционируют благодаря резервным генераторам.

Напомним, ранее стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены через приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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