США готовятся вводить санкции против Турции из-за российских ракетных систем

США вводят санкции против Турции. Фото: Радио Свобода

Администрация президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Выбор стоял между тремя разными пакетами мер, из которых был выбран наиболее целесообразный, сообщает агентство Bloomberg.

Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели. Это будет сделано для того, чтобы введение санкций не совпало по времени с годовщиной попытки государственного переворота, которая была предпринята 15 июля 2016 года группой солдат и офицеров ВС Турции. Таким образом Вашингтон хочет избежать дополнительных спекуляций на тему того, что США стояли за этими событиями.

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Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35. Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.