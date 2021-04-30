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пятница, 30 апреля 2021 09:57

Благодаря успешной вакцинации мэр хочет отменить карантин с 1 июля

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Благодаря успешной вакцинации мэр хочет отменить карантин с 1 июля
Билл Де Блазио планирует отменить карантин в Нью-Йорке. Фото: Reuters

С 1 июля 2021 года в Нью-Йорке хотят отменить карантин благодаря успешным темпам вакцинации населения города от коронавируса.

Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио, пишет New York Post.

По его словам, с сентября в Нью-Йорке могут полноценно работать школы.

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"Теперь у нас есть уверенность в том, что мы сможем собрать все вместе и различными способами вернуть жизнь туда, где она была, где люди могут наслаждаться прекрасным летом. Вы снова увидите удивительные культурные мероприятия. Я думаю, что люди будут съезжаться в Нью-Йорк, потому что они хотят снова жить", - заявил де Блазио.

США стали одними из лидеров в мире по количеству вакцинированных граждан. С начала пандемии в США заболели коронавирусом 33 млн человек, умерли - более 589 тыс.

Течение коронавируса изменилось. Симптомы, которые были в начале пандемии 2020 года, наблюдаются все реже.

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