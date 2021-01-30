Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира

Он пояснил номинацию тем, что призыв движения к системным изменениям распространился по всему миру. Фото: Reuters

Протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Соответствующие документы подал депутат норвежского парламента от "Социалистической левой партии" Петер Эйде. Он пояснил номинацию тем, что призыв движения к системным изменениям распространился по всему миру.

Политик сообщил, что движение "заставил страны за пределами США бороться с расизмом в своем обществе", сообщает The Guardian.

"Считаю, что одной из главных проблем Америки, Европы и Азии является рост конфликтности на основе неравенства. Black Lives Matter стал очень важным мировым движением по борьбе против расовой несправедливости", - написал он в документе.

Также Эйде отметил, что был поражен тем, как двигательные Black Lives Matter удалось "мобилизовать людей из всех групп общества, а не только из афроамериканцев". Он отверг критику о том, что протестное движение стал причиной насилия в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США ожидают неприятных "сюрпризов" от сторонников Трампа

"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, были мирными. Конечно, бывали случаи, но большинство из них были вызваны деятельностью или полиции, или контрпротестующих", - сказал депутат.

История афроамериканца Джоджа Флойда, который скончался 25 мая после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе, вызвала волну протестов против неправомерных действий полиции. Мирные протесты во многих городах США сопровождались погромами и грабежами: люди поджигали и крушили машины и магазины.