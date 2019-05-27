Биткоин подскочил в цене и побил рекорд

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Впервые за последний год стоимость криптовалюта Bitcoin достигла почти $9 тыс.

До такой отметки она еще не поднималась, сообщает CNBC.

На утро 27 мая стоимость криптовалюты достигла максимума $8,937.25. Это самый высокий уровень после максимума 11 мая 2018-го.

Такие данные привел портал Coindesk, который отслеживает цены на криптовалюту на нескольких биржах.

Интерес к криптовалюте начал восстанавливаться в последние несколько недель. Ее цена выросла на 140% в течение года.

Происходит рост числа крупных компаний, которые экспериментируют или выпускают продукты, связанные с криптовалютой. Например, тайваньский производитель телефонов HTC выпустил телефон, ориентированный, чтобы помочь людям сохранять биткоины.

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Курс биткоинов в начале апреля стремительно подскочил. Далее происходит плавное повышение. Трейдер и криптоаналитик Джош Рейджер утверждает, что фаза накопления биткоинов продлится до середины июля.