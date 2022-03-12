Биологи России выступили против фейков о биологическом оружии, которое якобы разрабатывает Украина

Россия созвала Совбез ООН из-за якобы биологического оружия в Украине. Фото: pixabay

Российские биологи выступили с коллективным опровержением фейка о якобы разработке по Украине биологического или химического оружия.

Об этом сообщил журналист и политик Сергей Лещенко в Telegram.

С 6 марта многие российские СМИ, основываясь на заявлении официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, сообщили о том, что Украина якобы экстренно устранила следы программы создания биологического оружия, финансируемого Пентагоном.

В сообщениях СМИ отмечается, что в соответствующих лабораториях изъята документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД

Дополнительно утверждалось, что с украинской территории вывезены тысячи "славянских биологических образцов, а в самой Украине функционировало множество специальных лабораторий, в которых изучались "ДНК славян, с целью создать биологическое оружие, которое влияло бы именно на них".

В списке уничтоженных штаммов, опубликованных "РИА Новости" и другими российскими СМИ, нет ни одного, что относится к особо опасным. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий.

"Заявление генерала Конашенкова о наличии задокументированных в представленном материале штаммах "чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры" является чистой выдумкой. Отметим, что даже наличие таких штаммов в лаборатории, занимающейся особо опасными инфекциями, так же не свидетельствовало бы о разработке Украины ", - считают биологи.

Удивились они и заявлению о "ДНК славян".

"Абсолютно дикая идея о существовании особой "ДНК славян, против которых должно было быть применено специальное биологическое оружие", муссолирующееся российскими СМИ, является выдумкой для каждого знакомого со школьным курсом биологии. Такие заявления доходят до теорий немецких национал-социалистов со своим культом "арийской высшей расы", - говорится в заявлении.

Требуем прекратить лживые заявления о якобы найденных показаниях разработки биологического оружия в украинских лабораториях. Требуем опубликовать опровержение лживой информации", - подытожили биологи и выпускники ВУЗов РФ.

11 марта РФ инициировала созыв Совбеза ООН для обсуждения "военно-биологической деятельности" США в Украине. Оккупанты распространяют фейк, что якобы в стране размещении лаборатории США для изготовления "биологического оружия". Совбез ООН возмутили подобные заявления России.