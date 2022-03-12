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суббота, 12 марта 2022 05:45

"Полный нонсенс" - Совбез ООН возмутили заявления России о "биологическом оружии" в Украине

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&quot;Полный нонсенс&quot; - Совбез ООН возмутили заявления России о &quot;биологическом оружии&quot; в Украине
Россия созвала Совбез ООН. Фото: pixabay.com

Заявления России о размещении в Украине лабораторий для производства биологического оружия не соответствуют действительности.

Достоверных доказательств в подтверждение этих обвинений нет, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета безопасности.

"Россия внесла в Совет безопасности несколько невероятных, абсолютно необоснованных и безответственных теорий заговора. Скажу дипломатически: это полный нонсенс. Не существует даже крошки достоверных доказательств того, что у Украины есть программа биологического оружия", - отметила Вудворд.

По ее словам, Украина надлежаще выполняет свои обязательства как государство-участник Конвенции о запрете биологического и токсичного оружия.

"Исследовательские объекты - учреждения, созданные для противодействия угрозам общественному здоровью. Докладчики ООН сегодня подтвердили это. Заявления России о якобы разработке биооружия - это еще одна ложь в российской дезинформационной кампании", - сказала дипломат.

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Вудворд подчеркнул, что Совет без ООН "заседает не для того, чтобы служить аудиторией для российской внутренней пропаганды".

"Мы не должны позволять России злоупотреблять ее местом постоянного члена Совбеза ООН для распространения дезинформации и лжи и искажения назначения Совета безопасности", - добавила она.

США обеспокоены тем, что Россия может применить в войне с Украиной химическое или биологическое оружие "под чужим флагом", сказала представительница США при ООН Линда Томас Гринфилд.

11 марта РФ инициировала созыв Совбеза ООН для обсуждения "военно-биологической деятельности" США в Украине. Оккупанты распространяют фейк, что якобы в стране размещении лаборатории США для изготовления "биологического оружия".

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