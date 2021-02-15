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понедельник, 15 февраля 2021 08:48

Билл Гейтс выделит $2 млрд на спасение планеты

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Билл Гейтс выделит $2 млрд на спасение планеты
Гейтс отмечает, что промышленность не должна отказываться от атомной энергии. Фото: Reuters

Один из основателей корпорации Microsoft и миллиардер 65-летний Билл Гейтс планирует инвестировать $2 млрд в борьбу с изменениями климата в ближайшие 5 лет.

Он также считает, что мировые государства должны увеличить свои расходы на исследования, связанные с экологией, пишет Handelsblatt.

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Гейтс отмечает, что промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, таких как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. В то же время он заявил, что возлагает большие надежды на технологию фильтрации углекислого газа из атмосферы.

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Билл Гейтс выразил уверенность, что 2021 год будет лучше по 2020-й. Он привел минимум 10 поводов для радости человечества в этом году.

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Дата
15
февраля

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