Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

Гейтс сделал прививку от коронавирусной болезни. Фото: Тwitter

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от Covid-19.

Об этом он сообщил в Тwitter.

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"Одним из преимуществ моего возраста (65 лет) является то, что я привилегия - право на вакцину против Covid-19. На этой неделе я сделал первую прививку и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам исследований, регуляторным органам и медицинским работникам на передовой , которые привели нас к этому ", - отметил он.

Вакцинация препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech не связана со смертью пожилых людей в Норвегии. Соответствующий вывод сделал подкомитет ВОЗ по вопросам безопасности вакцин.