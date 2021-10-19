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вторник, 19 октября 2021 13:55

Билл Гейтс в браке имел несколько романов с сотрудницами

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Билл Гейтс в браке имел несколько романов с сотрудницами
В 2008 году Гейтса уличили в любовной переписке с сотрудницей компании. Фото: instagram.com/thisisbillgates

Миллиардер, филантроп и основатель Microsoft 65-летний Билл Гейтс в браке крутил романы по меньшей мере с двумя сотрудницами корпорации и флиртовал как минимум с еще одной.

Член совета директоров компании узнал о романе Гейтса с одной из менеджеров в 1992 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Microsoft.

"Уже было известно о длительных сексуальных отношениях миллиардера с подчиненной в начале 2000-го. Тогда пресс-секретарь Гейтса подтвердила факт романа 20-летней давности, который дружески закончился. После этого Гейтс вышел из совета директоров Microsoft, но это не первый подобный случай, о котором узнало руководство корпорации", - говорится в публикации.

В 2008 году Гейтса уличили в переписке с сотрудницей компании. Он флиртовал с ней и предлагал встретиться вне работы. Топ-менеджеры Microsoft тогда потребовали от Гейтса прекратить дискредитирующее поведение. Он согласился, так что дальнейших действий компания не предпринимала. Это подтвердил официальный представитель Microsoft Фрэнк Шоу. В то же время представительница основателя компании назвала информацию о флирте ошибочной.

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Новость о разводе Билла и Мелинды Гейтс после 27 лет брака стала сенсацией. Развод может стать самым дорогим в истории. Один из богатейших людей планеты с женой накопили состояние в $130 млрд. Это поставило пару в пятерку самых богатых в мире. Gazeta.ua рассказывает о том, как Гейтсы влюбились, поженились и воспитывали троих детей.

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Дата
19
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