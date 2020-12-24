Билл Гейтс назвал 10 причин, почему 2021 год будет лучше 2020-го

Гейтс надеется, что все больше людей перестанут скептически относиться к прививкам и распространять конспирологические теории. Фото: Reuters

Один из основателей корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс выразил уверенность, что 2021 год будет лучше 2020-го.

Гейтс привел больше 10 поводов для радости человечества в следующем году, о чем написал в блоге.

"Технологии тестирования на Covid-19 с каждым днем только развиваются. Совсем скоро люди массово смогут получить доступ к экспресс-тестам, которые можно будет проводить самостоятельно", - написал он.

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Кроме того, основатель Microsoft считает, что успешных проектов по созданию вакцин становится все больше. Особой благодарности заслуживает скорость, с которой фармацевтические компании создали вакцину от Covid-19, чтобы в 2021-м вакцинировать значительную часть населения. Положительным моментом он считает и тот факт, что большинство людей осознали необходимость социального дистанцирования, что значительно снизит скорость распространения инфекции.

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Хорошим знаком, по мнению Гейтса, является и то, что фармацевтические компании начали распределять финансовые риски и делиться производственными ресурсами и технологиями.

Гейтс надеется, что все больше людей перестанут скептически относиться к прививкам и распространять конспирологические теории о вакцинах. Еще одним положительным моментом является то, что врачи разработали и другие способы борьбы с вирусом, например, использование антител.

Он также обращает внимание на то, что фактически заболеваемость и смертность в Африке ниже, чем в США и Европе. А значит бедные страны справятся с пандемией.

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Гейтс в ближайшем будущем предсказал начало еще одной пандемии. Об этом сообщили в подкасте, посвященном Covid-19.