"Били, что мужчины выли. Не кормили, не давали воды" - освобожденные из минского СИЗО о зверствах ОМОНа

Протестующие в Беларуси рассказали, как над ними издевались в СИЗО. Фото: TUT.BY.

В течение ночи 14 августа, в Минске из изолятора на Окрестина выпускали задержанных участников протеста. У выхода из изолятора собрались люди. Встречали задержанных аплодисментами. Освобожденные попросили всех присутствующих не хлопать в ладоши и отойти подальше от ворот изолятора, так как "людей перестанут выпускать".

"Освобожденные выглядели растерянными, их выпускали без вещей, телефонов, кошельков, все вещи залишалия в изоляторе. Им тут же давали воду, горячий чай, еду и заворачивали теплым одеялом. Девушки просто плакали, мужчины просто шли без слов. У них под одеждой синяки и гематомы ", - пишет белорусское издание TUT.BY.

К воротам беспрестанно подъезжали "скорые" и везли в больницу тех, кому необходимо.

"Спецназ остановил машину с нами, выбросили, поставили автоматы к главам, вот и все - и привезли сюда. 50 человек находились в камере на четырех человек. Мы не то, что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. воздуха нет. Первые сутки мы стояли в дворике для прогулок. Здесь нас не кормили, воды не давали. Первую воду дали через 15 часов, ее требовали со скандалом и истерикой. На вторые сутки принесли хлеб и кашу ", - рассказывает задержана врач бригады скорой помощи Анастасия. С коллегами после работы оказывали помощь пострадавшим.

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Говорит, ее в изоляторе не били, "но были девочки, которых здесь били". А каждую ночь слышала, что "мужчин били так, что они просто выли".

"Бедные мальчики просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их били. Это то, что мы слышали из окон каждую ночь. Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь", - добавила.

"Сначала я попал в камеру, где было 24 человека, потом перевели туда, где 46, хотя камера на шесть мест. На следующий день они в шутку говорят:" Кто хочет на улице прогуляться, подышать свежим воздухом? На ночь". Я говорю:" Ребята, вы с ума сошли, вы в рубашках и пойдете ночью гулять?". Они так делали, чтобы поменять тех, кто был в прогулочной зоне, с теми, кто находился в камере", - рассказал уволен Николай.

Их покормили на вторые сутки - дали "полбуханки хлеба на 20 человек".

"У нас была спокойная камера, не было таких, кто сильно возмущался. Сразу кто-то пытался нажимать на какие-то кнопки, но когда мы услышали, как жестко выводят и бьют людей, мы ничего не делали", - уточнил он.

Сама милиция не бьет, говорит Николай, работает ОМОН.

"ОМОН. Это просто. Сегодня я ночевал на улице и слышал, как человека били, заставляли кричать:" Я люблю ОМОН ", - рассказал мужчина.

Еще один освобожден человек, не называл своего имени, попросил журналистов его не снимать. Рассказал, что его били так, что он просил: "Убейте меня".

Увидеть побои сразу невозможно, уточняют журналисты издания, задержанных били по ногам, спине, ягодицах. Эти части тела синие и черные.

Местонахождение задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева пока неизвестно. Их ищут, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.