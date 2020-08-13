Консул ищет задержанных украинцев по всей Беларуси

Местонахождение задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева пока неизвестно. Их ищут, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. Консул объезжает все точки, где могут быть задержанные, для того чтобы установить хоть какие-то данные о местонахождении наших граждан", - заявил он.
Рассказал, что белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта.
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МИД направил Беларуси две ноты с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, задержанных в период с 9 по 12 августа, а также информацию о причинах и местах содержания украинцев.
Также министр отметил, что посол Украины разговаривал с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.
Украинцам объявили подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.
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