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воскресенье, 05 декабря 2021 22:10

"Безразличные негодяи". Семью американского конгрессмена осудили за фото с пулеметами

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Американский конгрессмен-республиканец из штата Кентукки Томас Месси опубликовал рождественское фото со своей семьей, где они позируют с пулеметами и полуавтоматами в руках.

Об этом пишет The Guardian.

Конгрессмен обнародовал фото в сети Твиттер в субботу, 4 декабря - через несколько дней после того, как четверо подростков погибли в результате стрельбы в средней школе в штате Мичиган.

 

"С Рождеством! P. S. Санта, принеси патроны", - написал Месси в скандальном сообщении.

Глава бюджетного комитета Палаты представителей, демократ Джон Ярмут осудил сообщение Томаса Месси: "Я обещаю, что не все в Кентукки являются такими безразличными негодяями", - отметил Ярмут.

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Согласно действующему законодательству США, пулеметы доступны только для военных, работников правоохранительных органов и гражданских лиц, получивших специальные лицензии на оружие, изготовленное до мая 1986 года.

1 декабря старшеклассник устроил в школе в штате Мичиган стрельбу. Нападающий является учеником этой школы и не имеет сообщников.

В результате стрельбы погибли четверо подростков.

Еще семь получили ранения. Трое из них остаются в больнице.

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Дата
05
декабря

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