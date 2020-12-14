"Безосновательные попытки обвинить Россию" - РФ опровергает свое участие в хакерских атаках на США

Россия опровергает свое участие в хакерской атаке на США. Фото: mind.ua

Хакеры, связанные с иностранной властью, взломали систему министерства финансов США и Национального управления телекоммуникаций и информации - NTIA. Российское посольство свою причастность к инциденту опровергает.

Об этом сообщили в Reuters и The Washington Post.

По данным газеты, за атакой стоит хакерская группа APT29, известная как Cozy Bear. Они "работают на Службу внешней разведки России" - эти же хакеры якобы взламывали системы госдепартамента и Белого дома во время президентства Барака Обамы.

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Журналисты заявили, что APT29 за неделю до этого атаковала фирму по кибербезопасности FireEye.

СМИ рассказали, что хакеры несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников NTIA. Расследованием происшествия занимается ФБР.

Посольство России в США назвало публикации СМИ "очередными беспочвенными попытками обвинить Россию в хакерских атаках".

По его словам, Россия "не проводит наступательных операций в виртуальной среде".

Мировая экономика понесла убытки в объеме $1 трлн в результате хакерских атак. 2 года назад эта сумма составляла около $600 млрд.