Самый богатый человек мира заказал себе огромную яхту. Фото: Reuters

Основатель компании Amazon Джефф Безос заказал парусную яхту за $500 млн.

127-метровое судно он заказал у нидерландской верфи Oceanco, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства уточнили, что яхта будет трехмачтовой. Также у нее будет вспомогательная яхта с вертолетной площадкой.

Корабль Безоса может стать крупнейшей парусной яхтой, построенной на верфи Oceanco. Судостроитель отказался комментировать информацию.

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Безос сейчас единственный человек в мире, чье состояние превысило $200 млрд.

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin выпустит экипаж на борт ракетно-капсульной системы New Shepard 20 июля. Вероятно, в состав астронавтов будет входить персонал компании. Однако одно место выставляется на онлайн-аукцион.