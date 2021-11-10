Безобразна и неприлична: сеть доставки суши влипла в скандал из-за названия

В переводе с японского языка "ёбидоёбы" звучит как "день недели – суббота". Фото: pixabay.com

В России международную сеть доставки суши "Ёбидоёби" обвинили в том, что она придумала возмутительное, безобразное и непристойное название.

Об этом сообщил Mash в Telegram.

Владельцы еще в марте начали рекламировать доставку на телевидении. Созвали на акцию. Телевизионщиков ничего не смутило. В то же время у зрителей появились вопросы, и кто-то из них обратился в Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС).

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"Эксперты провели опрос - итоги их ошарашили. Более половины респондентов восприняли название как несколько непристойное", - говорится в сообщении

"Ёбидоёби" в переводе с японского означает "день недели - суббота". Несмотря на это, рекламу признали ненадлежащей, а владельца обвинили в нарушении требования российского законодательства.

"Будет возбуждено административное дело", – добавили в посте.

В августе этого года на Подоле в Киеве открыли два заведения с провокационными названиями. Речь идет о виновном баре Soska на ул. Хорива и сосисочной "Соси...сочная...я" на ул. Петра Сагайдачного. Киевляне раскритиковали названия.