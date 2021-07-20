Без крови и боли: для диабетиков создали тест для проверки уровня сахара

Маленькая полоска измеряет уровень глюкозы в слюне. Фото: The University of Newсastle

Австралийские ученые разработали новый безболезненный неинвазивный тест для диабетиков. Он должен облегчить процесс проверки уровня сахара в крови.

Тест использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне. Ученые надеются, что теперь можно будет отказаться от прокалывания пальца для измерения сахара, сообщает The University of Newсastle.

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Полоску просто необходимо положить на язык и подождать несколько минут. Затем результаты можно посмотреть в приложении для смартфона.

В полоске есть биосенсоры, которые оценивают биологические или химические реакции. Тест содержит фермент под названием глюкозооксидаза.

При попадании на язык глюкозооксидаза реагирует с глюкозой в слюне с образованием перекиси водорода. Затем перекись разлагается на ионы водорода, которые генерируют электрический сигнал, который можно уловить.

"Этот тест действительно открывает перспективу безболезненного, недорогого тестирования на глюкозу и, надеемся, на лучшие результаты для больных диабетом", - заверили исследователи.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе поставит Украину тесты для выявления штамма Delta. Тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата поставить его на другую плашку и исследовать на наличие штамма Delta.