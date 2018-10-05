Бесследно исчез новоизбранный президент Интерпола

Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года

По факту заявления об исчезновении президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) 64-летнего Мена Хунвея французская полиция начала расследование. Об исчезновении заявила супруга президента Интерпола.

Об этом сообщает издание BFMTV.

Женщина пропавшего вместе с детьми живет во французском городе Лион. Здесь расположена штаб-квартира Интерпола.

По ее словам, Хунвэй 29 сентября уехал в отпуск в Китай. С тех пор она потеряла с ним связь.

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Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года. Срок его полномочий истекает в 2020 году. До избрания Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.