Бесследно исчез новоизбранный президент Интерпола

По факту заявления об исчезновении президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) 64-летнего Мена Хунвея французская полиция начала расследование. Об исчезновении заявила супруга президента Интерпола.
Об этом сообщает издание BFMTV.
Женщина пропавшего вместе с детьми живет во французском городе Лион. Здесь расположена штаб-квартира Интерпола.
По ее словам, Хунвэй 29 сентября уехал в отпуск в Китай. С тех пор она потеряла с ним связь.
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Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года. Срок его полномочий истекает в 2020 году.
До избрания Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.
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