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суббота, 09 января 2021 23:27

Беспорядки возле Капитолия: полиция нашла автомобиль с бомбами

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Беспорядки возле Капитолия: полиция нашла автомобиль с бомбами
Автомобиль принадлежит жителю Алабамы Лонни Лерой Коффману, которого арестовали за участие в беспорядках. Фото: Pixabay

Американская полиция рассказала, что после беспорядков в Вашингтоне возле Капитолия обнаружили загруженный бомбами и оружием пикап.

Автомобиль принадлежит жителю Алабамы Лонни Лерою Коффману, которого арестовали за участие в беспорядках. Об этом сообщил телеканал CNN.

В автомобиле, который был припаркован недалеко от офиса республиканцев, правоохранители нашли 11 самодельных бомб, штурмовую винтовку и пистолет. Во время задержания у Коффмана обнаружили еще два пистолета 9-го и 22-го калибров. Ни одно оружие не было зарегистрировано на него.

Сейчас Коффман находится под стражей по обвинению в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношения оружия без лицензии. Обвинения в отношении бомб федеральный защитник Коффмана комментировать отказался.

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6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.

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09
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