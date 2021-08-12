Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности

Хантер Байден рассказал о своих отношениях с российскими наркодилерами. Фото: REUTERS

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден, вероятно, рассказал секс-работнице, что российские "наркоторговцы" украли еще один из его ноутбуков в Лас-Вегасе в 2018 году.

Это подтверждает видео, снятое в 2019-м. На нем якобы обнаженные Хантер и секс-работница ведут беседу, сообщает Daily Mail.

По словам мужчины, ноутбук похитили три человека. Тогда были вместе с ним в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Сам Хантер был близок к передозировке наркотиками.

"Я пошел в джакузи один. Значит, я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там. Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была русская женщина, 35-летняя, действительно милая, брюнетка", - рассказывает мужчина, которого издание называет Хантером Байденом.

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По словам рассказчика, на ноутбуке была информация личного, даже интимного характера, которой воры, возможно, рассчитывали его шантажировать.

Предполагаемый инцидент означал, что Хантер потерял в общей сложности три компьютера, каждый из которых мог хранить конфиденциальную информацию, в том числе о его отце.

Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности сына избранного президента Джо Байдена Хантера в штате Делавэр потребовало информацию о его работе в более чем 20 компаниях. Исключением не стала и украинская Burisma. Представитель переходной команды Байдена-Харрис отказался комментировать ситуацию. В ведомстве надеются выяснить, нарушал ли Хантер и его партнеры налоговые законы в деловых отношениях с зарубежными странами. В частности расследователям необходимы данные о финансовой деятельности Хантера Байдена с китайскими компаниями.