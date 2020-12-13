Деятельность младшего Байдена в Украине заинтересовала Минюст США

Представитель переходной команды Байдена-Харрис отказался комментировать ситуацию. Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности сына избранного президента Джо Байдена Хантера в штате Делавэр потребовало информацию о его работе в более чем 20 компаниях. Исключением не стала и украинская Burisma. Представитель переходной команды Байдена-Харрис отказался комментировать ситуацию.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Associated Press.

"Неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или прокуратура просто ищет информацию обо всех его источники дохода в последние годы", - отметили в агентстве.

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В ведомстве надеются выяснить, нарушал ли Хантер и его партнеры налоговые законы в деловых отношениях с зарубежными странами. В частности расследователям необходимы данные о финансовой деятельности Хантера Байдена с китайскими компаниями.

Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. О деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.