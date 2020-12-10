Против сына Байдена завели уголовное дело за налоговые преступления

На Хантера Байдена завели дело. Фото: Reuters

Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления.

О деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр, сообщает BBC.

Байден-младший надеется на объективное расследование и будет доказывать, что исправно платил налоги и вел свои дела законно.

Победитель президентских выборов Джо Байден уже заявил, что гордится своим сыном, а это дело только придаст ему сил.

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14 октября в СМИ опубликовали сообщение, из которого следует, что советник газовидубнои компании Burisma Holdings Вадим Пожарский встречался и "провел некоторое время" с Джо Байденом, который в то время занимал пост вице-президента США. Это, в свою очередь, может перечеркнуть слова Байдена о том, что он не вмешивался в бизнес сына и никакого отношения к нему нет.