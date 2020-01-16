Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже

Фото: samshawphoto

Фотограф Сэм Шоу был хорошим другом актрисы Мэрилин Монро. Именно он стал автором одной из самых известных фотосессии артистки.

Монро позирует в белом купальном костюме, прыгает, смеется, плавает в море. На фото она беременна, через месяц у нее случился выкидыш, сообщает Boredpanda.com.

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"Она была прекрасна без макияжа в духе ее образа, как кино-дивы", - так описал Мэрилин Сэм Шоу.

Фотографии зроблемни на пляже Амагансет, штат Нью-Йорк в 1957 году. Несмотря на титул "самой желанной" женщины мира, актриса боролась с депрессией, зависимостями и триговою. Но на этих фото, она улыбается так, будто все тревоги отошли на задний план.

Мэрилин Монро умерла за 5 лет в 36-летнем возрасте от передозировки лекарствами.

Американская актриса Мэрилин Монро вышла замуж за старшего на 12 лет бейсболиста Джо Ди Маджо 14 января 1954-го. Роман звезды бейсбола и Монро длился два года.