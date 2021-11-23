Белый дом сообщил, будет ли баллотироваться Байден на второй срок

Обеспокоенность в кругах демократов вызывает падение рейтинга главы Белого дома. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Слова Байдена подтвердила 22 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает The Hill. Заявление адресовали сторонникам Демократической партии, которые сомневаются в способности Байдена баллотироваться на второй срок, учитывая его возраст и уменьшение популярности.

"Такое его намерение. Об этом президент говорил советникам и персоналу", - заявила Псаки журналистам.

Обеспокоенность в кругах демократов вызывает падение рейтинга действующего главы Белого дома. За последние полгода он снизился более чем на 10 пунктов – до 40%. Это обусловлено ростом инфляции и последствиями пандемии коронавируса.

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Байден стал самым старшим президентом США, когда его инаугурировали в начале этого года. 20 ноября он отпраздновал день рождения в семейном доме в Вилмингтоне, в 170 км от Вашингтона, вместе с семьей. Теперь он первый президент, которому исполнилось 79 лет, находясь на посту. За день до дня рождения Байден провел медицинское обследование.