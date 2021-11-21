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воскресенье, 21 ноября 2021 20:44

Старшему президенту США Джо Байдену исполнилось 79 лет

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Старшему президенту США Джо Байдену исполнилось 79 лет
Президент США Джо Байден отметил день рождения дома с семьей / Reuters

Джо Байден стал старейшим президентом США, когда его инаугурировали в начале этого года. Теперь он первый президент, которому исполнилось 79 лет, будучи в должности.

Президент провел день рождения в семейном доме в Уилмингтоне, в 170 км от Вашингтона, вместе с семьей. Об этом сообщает телеканал CBS.

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"С днем ​​рождения мой друг и брат", – пожелал ему в Twitter экс-президент Барак Обама, в команде которого Байден был восемь лет вице-президентом.

Байден родился 20 ноября 1942 года.

За день до дня рождения Байден провел обычное медицинское обследование. Врач Белого дома написал в записке, что Байден "остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента". Врач сказал, что президент страдает распространенным нарушением сердечного ритма. Он также отметил спинной артрит, у Байдена вызывающий дискомфорт и скованность в ходе, а также легкое нарушение чувствительности в ногах. Он добавил, что обследование не выявило у президента никаких нарушений центральной нервной системы, болезни Паркинсона, рассеянного склероза или инсульта.

Согласно опросу, опубликованному на этой неделе, 48% американцев считают, что президент недостаточно умственно компетентен, чтобы выполнять свою работу, и только 40% процентов, что у него достаточно здоровья, чтобы быть главой Белого дома.

Ранее у Байдена было несколько проблем со здоровьем. В 1988 году перенес операцию из-за двух аневризм головного мозга. Также ему делали операцию по удалению желчного пузыря. Он публично объявил, что не намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

После Байдена следующим по возрасту президентом был его предшественник Дональд Трамп, которому было 70 лет, когда вступил в должность в 2017 году.

Президент России Владимир Путин и Байден могут провести онлайн-разговор в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.

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