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пятница, 07 февраля 2020 19:50

Белый дом год блокирует многомиллионные контракты на продажу оружия Украине

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Белый дом год блокирует многомиллионные контракты на продажу оружия Украине
Администрация Трампа блокирует контракты на продажу оружия Украине. Фото: glavcom.ua

В СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа длительное время блокирует одобрение по меньшей мере шести коммерческих контрактов на продажу оружия и вооружения Украине.

Речь идет о сделках на общую сумму в $30 млн, которые Киев уже оплатил, а теперь пытается вернуть. Об этом со ссылкой на источники среди украинских и американских чиновников сообщает BuzzFeed.

По данным СМИ, по крайней мере пять коммерческих сделок о продаже американского вооружения Украине задерживают уже около года, а еще одну - более года.

Трое украинских чиновников и один бывший американский чиновник рассказали, что Белый дом на их запросы так и не смог объяснить причины задержки.

Соглашения о продаже американского вооружения заключаются не с правительством США, а с частными американскими компаниями. Как правило, их администрация США одобряет около двух месяцев, после чего отдельно утверждает Государственный департамент.

Посольство США в Украине отказалось комментировать ситуацию.

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Двое украинских собеседников издания предположили, что решение Белого дома может быть связано с попыткой Китая приобрести "украинское стратегическое аэрокосмическое предприятие". Можно предположить, что речь идет о продаже компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Другой украинский чиновник и бывший американский чиновник предположили, что причины задержки - чисто бюрократические или могут быть связаны с коррупционным скандалом вокруг Укроборонпрома.

Поскольку контракты заключались до звонка Владимира Зеленского и Дональда Трампа 25 июля 2019 года, собеседники издания отвергают мысль, что речь идет о давлении США на Украину с целью объявить о расследовании против Байдена.

Если информация издания соответствует действительности, это станет вторым случаем задержки военной помощи Украине со стороны США.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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