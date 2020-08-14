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пятница, 14 августа 2020 14:45

Белорусы готовят самый массовый митинг в истории страны

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Белорусы готовят самый массовый митинг в истории страны
Белорусов просят присоединиться к Маршу свободы. Фото: TUT.BY

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запаланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны.

Начало марша в 14:00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории. В Минске марш пройдет на проспекте Независимости, сообщил крупнейший оппозиционный Telegram канал NEXTA Live.

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"Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами. Выразим слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал", - отметили в обращении.

В Минске несколько сотен женщин в белых одеждах и с цветами в руках выстроились в цепь. Выступают против насилия во время протестов в Беларуси.

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