Белорусского журналиста задержали за бело-красный шарф

В Минске задержали спортивного журналиста Дмитрия Руто за футбольный шарф. Фото: tribuna42

Сегодня, 1 июня, в Минске силовики задержали журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто за то, что в его автомобиле нашли бело-красный футбольный шарф.

Об этом сообщило издание Tribuna.

Журналиста обвиняют в незаконном пикетировании и нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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Подобные обвинения предусматривают наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.

Мужчину доставили в Октябрьское РОВД Минска. На него составили протокол. Другие подробности неизвестны.

В Минске покончил с собой 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года.