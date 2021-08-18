Белорусские пограничники щитами вытеснили мигрантов на территорию Литвы

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы, чтобы вытеснить мигрантов.
"Представители белорусских структур со щитами и оборудованием для борьбы с беспорядками принудительно вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и въехали на территорию нашего государства", - сообщают в Министерстве внутренних дел Литвы.
Эти действия зафиксированы на видео. Информацию о нарушениях государственной границы используют в досудебном расследовании.
Это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.
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В Литве приняли решение о дальнейшем увеличении охраны границы.
Режим чрезвычайного положения решило внедрить у границы с Беларусью правительство Латвии.
Он будет действовать с 11 августа по 10 ноября.
Действие положения распространится на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс. Пограничникам позволят применять физическую силу и специальные средства, чтобы сразу возвращать в Беларусь людей, незаконно пересекших государственную границу.
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