Белорусские пограничники щитами вытеснили мигрантов на территорию Литвы

Белорусские пограничники выгнали мигрантов на территорию Литвы. Фото: korrespondent.net

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы, чтобы вытеснить мигрантов.

"Представители белорусских структур со щитами и оборудованием для борьбы с беспорядками принудительно вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и въехали на территорию нашего государства", - сообщают в Министерстве внутренних дел Литвы.

Эти действия зафиксированы на видео. Информацию о нарушениях государственной границы используют в досудебном расследовании.

Это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.

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В Литве приняли решение о дальнейшем увеличении охраны границы.

Режим чрезвычайного положения решило внедрить у границы с Беларусью правительство Латвии. Он будет действовать с 11 августа по 10 ноября. Действие положения распространится на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс. Пограничникам позволят применять физическую силу и специальные средства, чтобы сразу возвращать в Беларусь людей, незаконно пересекших государственную границу.