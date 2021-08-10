Латвия объявила чрезвычайное положение из-за нелегальных белорусских мигрантов

Национальные вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения лиц, которые незаконно пересекли границу. Фото: pixabay

Режим чрезвычайного положения решило внедрить у границы с Беларусью правительство Латвии.

Он будет действовать с 11 августа по 10 ноября, пишет Delfi.

Действие положения распространится на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс. Пограничникам позволят применять физическую силу и специальные средства, чтобы сразу возвращать в Беларусь людей, незаконно пересекших государственную границу.

Национальные вооруженные силы и государственная полиция Латвии будут помогать пограничникам в том, чтобы не позволить незаконное пересечение латвийско-белорусской границы. Они имеют право приказывать нелегальным мигрантам отправляться обратно в Беларусь. Военные и полицейские должны делать все, чтобы мигранты вернулись в Беларусь.

На территории действия чрезвычайного положения структурные подразделения государственной пограничной службы и другие учреждения не будут принимать заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

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В МВД страны отмечают, что национальные вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения лиц, незаконно пересекших границу, а также лиц, прибывших из Беларуси и подавших заявления о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.

В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами к литовской границе.