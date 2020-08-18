Белорусские дипломаты уходят в отставку

Посол Беларуси в Словакии подал в отставку. Фото: УНН

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке. 16 августа он записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, ведь как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить выбранную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за рамки этой политики", - рассказал Лещеня TUT.BY.

Лещеня не единственный, кто ушел в отставку из-за протестов в стране. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глазьев подтвердил также отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

16 августа на странице Бушило в Facebook появился репост фотографии с массовой акции протеста в Минске.

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Игорь Лещеня работал в МИД Беларуси с 1994 года. Он занимал различные должности в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии назначен в 2016 году.