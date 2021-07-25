Бельгию снова накрыли мощные наводнения

В Бельгии сильные дожди и грозы вызвали новую волну наводнений.

В результате больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. Об этом сообщает DW.

Разрушений претерпело также город Динан. В населенном пункте вода смывала автомобили. Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд.

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Также урон понесла северная провинция Антверпен. В городе Намюр в результате сильного дождя произошел селевой оползень.

О человеческих жертвах пока не сообщается.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in Belgi" (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Метеорологи прогнозируют осадки в Швейцарии в ближайшие дни. Чтобы избежать наводнений, власти решили осушить озера. Несмотря на солнечную погоду на большей части страны, реки, озера и плотины Швейцарии остаются переполненными после проливных дождей на прошлой неделе, которые затопили Германию, Бельгию и Нидерланды.