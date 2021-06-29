Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства"

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля из-за новых европейских санкций.

Послу заявили об "абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство", сообщается на сайте МИД Беларуси.

Власти страны также анонсировала шаги, которые вводит в ответ:

Беларусь прекращает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Таким образом Беларусь фактически отказалась принимать обратно мигрантов, перешедших границу ЕС со стороны Беларуси.

Беларусь запрещает въезд в страну представителям европейских структур и лицам из Евросоюза, которые способствовали введению санкций.

Кроме этого, МИД отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС для консультаций и рекомендовал постоянному представителю ЕС в Минске выехать для консультаций в Брюссель.

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2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Гражданам из стран - членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, которые попали под санкции.

На саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран - членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.