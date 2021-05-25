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вторник, 25 мая 2021 19:16

Беларусь закрывает посольство в Канаде

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Беларусь закрывает посольство в Канаде
Посольство прекратит работу с 1 сентября. Фото: Reuters

Посольство Беларуси в Канаде заявило о своем закрытии с 1 сентября текущего года.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, в дальнейшем смогут обращаться в Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, США. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Причины закрытия дипведомства не сообщаются.

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По данным белорусских СМИ, Минск намерен закрыть посольства в нескольких странах, где работа не приносит нужного внешнеэкономической отдачи.

В аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, который двигался по маршруту Афины-Вильнюс. Пилоты самолета сообщили о минировании.

Позже в пресс-службе аэропорта уточнили, что информация о взрывном устройстве после проверки не подтвердилась.

Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

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