Беларусь закрывает посольство в Канаде

Посольство прекратит работу с 1 сентября. Фото: Reuters

Посольство Беларуси в Канаде заявило о своем закрытии с 1 сентября текущего года.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, в дальнейшем смогут обращаться в Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, США. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Причины закрытия дипведомства не сообщаются.

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По данным белорусских СМИ, Минск намерен закрыть посольства в нескольких странах, где работа не приносит нужного внешнеэкономической отдачи.

В аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, который двигался по маршруту Афины-Вильнюс. Пилоты самолета сообщили о минировании. Позже в пресс-службе аэропорта уточнили, что информация о взрывном устройстве после проверки не подтвердилась. Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.