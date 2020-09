Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz

Британская группа Gorillaz выпустил клип на песню "Strange Times", в котором вспомнил о Беларуси. Фото: Pinterest

Британская группа Gorillaz выпустил клип на песню "Strange Times", в котором вспомнил о Беларуси.

Песню группа записала с Робертом Смитом из The Cure.

В тексте песни упоминается о "странном эхе из Беларуси", где власть выключает интернет для молодежи: "I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus, Where presidents pin badges on disconnected youth".

Согласно конституции Беларуси, новоизбранный президент должен принести присягу не позднее 2 месяцев со дня избрания. 9 августа в стране прошли выборы. 14 августа на фоне масштабных протестов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановськои - 10%. Евросоюз заявил, что не признал результатов выборов президента Беларуси.